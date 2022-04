Semperit schüttet Dividende von 1,50 Euro je Aktie aus

Bei der börsennotierten Semperit fließt fürs abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in der Höhe von 1,50 Euro je Aktie. Ein entsprechender Vorschlag des Vorstandes wurde in der Hauptversammlung beschlossen.

Bei der börsennotierten Semperit fließt fürs abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in der Höhe von 1,50 Euro je Aktie. Ein entsprechender Vorschlag des Vorstandes wurde in der Hauptversammlung am heutigen Mittwoch beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Auch ein neues Aufsichtsratsmitglied wurde gewählt.

Zum Aufsichtsrat wiedergewählt und in der konstituierenden Sitzung als dessen Vorsitzender bestätigt wurde Herbert Ortner. Stefan Fida bleibt Stellvertreter. Neu ins Gremium kam Agrana-Finanzchef Stefan Büttner. Er folgte Petra Preining nach, die 2021 ausschied und Finanzvorständin bei Semperit wurde. Im Vorjahr ausgeschieden ist auch Walter Koppensteiner. Die weiteren vier Kapitalvertreter im Gremium sind Klaus F. Erkes, Claus Möhlenkamp, Birgit Noggler und Astrid Skala-Kuhmann - deren Zahl sank also insgesamt von acht auf sieben. Dazu kommen noch vier Personalvertreter, die den Aufsichtsrat komplettieren.