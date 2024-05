© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Zehn Jahre Seiler und Speer: Dieses Jubiläum will das Duo 2025 mit einem Konzert im Ernst-Happel-Stadion feiern. "Wir haben was vor, das ist kein Bemmerl", kündigte Bernhard Speer am Dienstag bei einem Pressetermin in Wien an. "Wir haben uns gedacht, bevor wir drei Mal in der Stadthalle spielen, gehen wir ins Stadion", ergänzte Christopher Seiler. "Das ist ein großer Schritt für österreichische Künstler, aber man muss sich was trauen."