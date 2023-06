Schweizerische Nationalbank fordert neue Regeln für Banken

Nach der Schieflage der Credit Suisse fordert die Schweizerische Nationalbank (SNB) Maßnahmen zur Vermeidung solcher Probleme in Zukunft. "Diese Maßnahmen müssen die Widerstandsfähigkeit der Banken stärken, um einen Vertrauensverlust zu verhindern und eine breite Palette wirksamer Optionen zur Stabilisierung, Sanierung oder Abwicklung einer systemrelevanten Bank im Falle einer Krise sicherzustellen", hieß es in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht.

Die Erfahrung mit der Credit Suisse zeige die Notwendigkeit einer Überprüfung des "Too big to fail"-Regelwerkes, um ein frühzeitiges Eingreifen zu ermöglichen. Die Credit Suisse musste im März im Rahmen einer staatlich orchestrierten Notübernahme durch den größeren Schweizer Rivalen UBS gerettet werden.