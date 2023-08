Schweizer Wirtschaft im Vorjahr um 2,6 % gewachsen

Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr 2022 stärker gewachsen als bisher berechnet. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg laut der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung um 2,6 Prozent, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mit. Vorher lag die Schätzung des Wirtschaftsstaatssekretariats bei einem Plus von 2 Prozent. Auch das BIP-Plus für 2021 wurde deutlich von plus 4,2 auf plus 5,4 Prozent angehoben, berichtete die Nachrichtenagentur sda.