Schweizer Uhrenindustrie reitet auf US-Erfolgswelle

Die Schweizer Uhrenbranche boomt. Weder der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise, noch die grassierende Inflation und Rezessionsängste setzten der Branche bisher zu. Vor allem in den USA läuft das Geschäft auf Hochtouren.

Noch nie wurden in Franken gerechnet so viele Schweizer Uhren ins Ausland exportiert wie im 2022. Die Uhrenexporte knackten den Rekord des letzten Jahres bereits nach 11 Monaten, wie die zuletzt vom Schweizerischen Uhrenverband publizierten Daten zeigten. Sie kletterten um 12 Prozent auf 22,8 Mrd. Franken (23,11 Mrd. Euro); im gesamten Jahr 2021 waren es noch 22,3 Mrd.

Allen voran in den USA ist die Nachfrage nach Schweizer Uhren groß. In den Monaten Jänner bis November sind Uhren im Wert von 3,58 Mrd. Franken in die USA verschifft worden. Das waren knapp 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit verlässt etwa jede sechste Uhr die Schweiz in Richtung USA.

"Die Nachfrage und das Wachstumspotenzial in den USA ist riesig", sagte Nick Hayek, Chef des Uhrenkonzerns Swatch, jüngst in einem Interview mit "Bloomberg TV". Die US-Konsumentinnen und -Konsumenten kauften weiterhin Produkte, die "Emotionen und Freude" verbreiten, ist Hayek überzeugt.

"Vor allem die jüngere Generation hat das zum Teil das große Prestige, die Tradition und das Know-how, welches in Schweizer Uhren steckt, erkannt", versucht ZKB-Luxusgüterexperte Patrik Schwendimann den Erfolg der Branche in den USA zu erklären. Dort würden nicht nur Luxusuhren, sondern auch Uhren aus den unteren Preissegmenten gut verkauft.