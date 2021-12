Schweizer Konjunkturforscher stutzten Wachstumsprognose

Schweizer Konjunkturexperten sind für 2022 etwas pessimistischer als noch vor drei Monaten und revidieren die Wachstumsprognose daher leicht nach unten und ihre Inflationserwartung leicht nach oben. Die von der KOF befragten Ökonominnen und Ökonomen gehen nun im Durchschnitt für 2022 von einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts von 2,8 Prozent aus (statt zuletzt, im September, 2,9 Prozent) aus, wie die Konjunkturforschungsstelle (KOF) am Dienstag mitteilte.

Die Erwartungen für das laufende Jahr wurden dafür auf plus 3,5 Prozent angehoben, nach zuvor 3,4 Prozent, wie aus der quartalsweise erhobenen KOF Consensus Forecast hervorgeht. Das langfristige Wirtschaftswachstum auf Sicht von fünf Jahren wurde auf plus 1,6 Prozent belassen.

Die Konjunkturexperten revidierten zudem ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr erneut nach oben und gehen nun im Mittel von einer Zunahme der Konsumentenpreise im Jahr 2022 um 1,0 Prozent (September: plus 0,8 Prozent) aus. Für die heurige Inflationsrate wird - wie im Vorquartal - mit plus 0,6 Prozent gerechnet. Die erwartete langfristige Entwicklung der Inflation bleibt den befragten Konjunkturexperten zufolge im Mittel unverändert bei plus 0,8 Prozent.

Angesichts des jüngsten Rückgangs der Arbeitslosenquote passen die Umfrageteilnehmenden ihre Prognose für das Jahr 2022 von plus 2,8 Prozent auf 2,5 Prozent nach unten an.