Schweizer Industrie legte im ersten Quartal weiter zu

Die Schweizer Industrie hat ihre Erholung im ersten Quartal 2022 fortgesetzt. Bereits in den Vorquartalen wurden die Vorjahresverluste durch die Pandemie deutlich aufgeholt.

Konkret nahm die Produktion im sekundären Sektor (Industrieproduktion) in der Periode von Jänner bis März 2022 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 6,9 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Der Wert liegt damit zwischen denjenigen der letzten beiden Quartale (4. Quartal: plus 6,2 Prozent, 3. Quartal: plus 8,3 Prozent).

In der Industrie (ohne Bau) stieg die Produktion im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 7,9 Prozent, wobei der Februar mit plus 15,4 Prozent der beste Monat war. Im Baugewerbe gab es hingegen einen Rückgang um 0,5 Prozent. Dabei erzielte der Hochbau (plus 0,2 Prozent) noch ein knappes Plus, während der Tiefbau (minus 3,8 Prozent) einen Produktionsrückgang erlitt. Beim sonstigen Baugewerbe sank die Produktion um 0,5 Prozent.

Nicht nur die Produktion, auch die Umsätze legten im ersten Quartal deutlich zu, und zwar um 9,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Industrie allein hatte ein Umsatzwachstum von 11,1 Prozent zu verzeichnen, beim Bau waren es plus 3,3 Prozent.