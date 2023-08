Schweizer Industrie mit rückläufiger Produktion

Die Schweizer Industrie hat ihre Erholung der letzten Quartale zunächst gestoppt. So war die Produktion im zweiten Quartal 2023 erstmals seit 2021 wieder rückläufig, die Umsätze sind aber dank Preiserhöhungen weiter gestiegen. In der Industrie und im Bau sank die Gesamtproduktion heuer von April bis Juni zur Vorjahresperiode um 1,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Die Umsätze stiegen hingegen um 1,7 Prozent.

Dabei war der Produktionsrückgang in der Industrie nicht ganz so stark wie in der Bauwirtschaft.

Die Produktion in der Industrie sank im ersten Quartal um 0,8 Prozent, wobei im Mai sogar noch ein knappes Plus von 0,1 Prozent erreicht wurde, während im Juni mit minus 2,6 Prozent der Rückgang am stärksten war. Bei den Umsätzen stand hingegen noch ein Zuwachs von 2,1 Prozent.

Im Baugewerbe ging es mit 3,6 Prozent deutlicher nach unten, besonders der Hochbau sackte mit minus 6,9 Prozent deutlicher ab als der Tiefbau (minus 1,6 Prozent). Beim Umsatz steht ein mageres Plus von 0,3 Prozent, das dem Tiefbau (plus 2,6 Prozent) zu verdanken ist. Der Hochbau verbuchte ein Umsatzminus von 4,3 Prozent.