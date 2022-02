Schweizer Großbank UBS schraubt Ziele nach Gewinnsprung hoch

Die UBS hat dank des Börsenbooms 2021 das beste Ergebnis seit 15 Jahren eingefahren. Der Gewinn kletterte im abgelaufenen Jahr um 14 Prozent auf 7,46 Milliarden Dollar (6,69 Mrd. Euro), wie die größte Schweizer Bank mitteilte. Analysten hatten einer von der Bank selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Überschuss von 6,98 Milliarden gerechnet.

Hätte das Institut nicht weitere 740 Millionen Dollar für ein in Frankreich laufendes Steuerverfahren zurückstellt, wäre das Ergebnis noch besser ausgefallen. "UBS ist besser denn je aufgestellt", erklärte Konzernchef Ralph Hamers.

Die UBS übertraf mit dem Abschluss auch die selbst gesetzte Messlatte. Hamers verordnet dem Bankhaus nun ehrgeizigere Ziele. Die Vorgabe für die Rendite auf dem harten Eigenkapital schraubte er auf 15 bis 18 (bisher zwölf bis 15) Prozent hoch. 2021 kam das Institut bereits auf 17,5 Prozent. Erreichen will Hamers die Verbesserung vor allem über Wachstum und nicht über Kostensenkungen. Beim Kosten-Ertrags-Satz peilt der Bank-Chef neu 70 bis 73 (bisher 75 bis 78) Prozent an. Je niedriger diese Zahl ist, desto mehr nimmt die Bank ein. 2021 waren es 73,6 Prozent. Der Weltmarktführer in der Vermögensverwaltung für Millionäre und Milliardäre profitierte dabei weiterhin von den Portfolio-Umschichtungen seiner Kunden und steigenden Kursen an den Finanzmärkten. Ein Wertanstieg der Kunden-Portfolios spült der UBS höhere Gebühreneinnahmen in die Kasse.