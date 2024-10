Schweizer Duftstoffhersteller Givaudan wächst weiter kräftig

© APA/APA/AFP/ERIC FEFERBERG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat in den ersten neun Monaten 2024 von einem starken Geschäft mit Luxusparfüms profitiert. Der Umsatz des Schweizer Unternehmens zog bereinigt um Zukäufe und Wechselkurseinflüsse um 13,0 Prozent auf 5,64 Mrd. Franken (6,00 Mrd. Euro) an, wie Givaudan am Donnerstag mitteilte.

von APA