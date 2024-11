© APA/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Schweizer Börse SIX übernimmt einen Börsendienstleister in Großbritannien. Mit der Übernahme von Aquis Exchange in London wird die Schweizer Börsenbetreiberin künftig auch ein sogenanntes multilaterales Handelssystem (MTF) unterhalten, wie das im Besitz von rund 120 Banken stehende Unternehmen am Montag mitteilte. Die SIX betritt damit ein neues Gebiet.