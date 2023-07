Schweizer Börse SIX schreibt trotz höheren Umsatzes weniger Gewinn

Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat in einem herausfordernden ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert, unterm Strich aber weniger verdient. Das lag allerdings an einem positiven Einmaleffekt im Vorjahr, der das Ergebnis 2022 positiv beeinflusst hatte. Der Umsatz stieg im ersten Semester 2023 um 2,6 Prozent auf 771,1 Mio. Franken (rund 800 Mio. Euro). Währungsbereinigt wären das um 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, wie die SIX am Freitag mitteilte.

Die Kostenbasis stieg trotz eines inflationsbedingt anspruchsvollen Umfelds mit 1,4 Prozent nur leicht an. Entsprechend kletterte das operative Ergebnis EBITDA um 5,6 Prozent auf 225,6 Mio. Franken.

Aufgrund eines positiven Einmaleffekts aus der vollständigen Übernahme des Transaktionsregisters Regis-TR im ersten Halbjahr 2022 fiel nun das EBIT im aktuellen Semester um 17,4 Prozent auf 133,3 Mio. Franken zurück. Der Gewinn sank um 13,3 Prozent auf 105,1 Mio. Franken.

Insgesamt habe sich das "gut diversifizierte Geschäftsmodell" bewährt, wird CEO Jos Dijsselhof zitiert. Er sieht die SIX mit der Steigerung des halbjährlichen Betriebsertrags auf Kurs hinsichtlich des mittelfristigen jährlichen Umsatzwachstumsziels von 4 Prozent.