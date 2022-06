Schweizer Bank Bär verkaufte Vermögensverwaltungs-Tochter

Die Schweizer Bank Julius Bär hat ihre Genfer Tochtergesellschaft Fransad Gestion an das Management und einen Partner aus der Branche verkauft. Bär will weiterhin eng mit dem Vermögensverwalter zusammenarbeiten, wie das Bankhaus am Donnerstag mitteilte. Die 2010 gegründete Fransad verwalte rund 1,5 Milliarden Franken (1,46 Mrd. Euro) an Vermögen.

Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Julius Bär hat angekündigt, die Komplexität seines Firmenportfolios zu reduzieren.