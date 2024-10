Schweizer Arbeitslosenquote stieg im September auf 2,5 %

© APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Arbeitslosenzahlen ziehen in der Schweiz weiter an. Im September stieg die Arbeitslosenquote auf 2,5 Prozent, nach 2,4 Prozent im August, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Vor Jahresfrist hatte sich der Wert noch bei auf sehr niedrigen 2,0 Prozent bewegt. Unterdessen ging die Kurzarbeit im Monat Juli zurück.

von APA