Schwedischer Fonds Eqt kauft Italiens Mobilfunkanbieter Wind

Der schwedische Fonds Eqt Infrastructure hat eine Vereinbarung für den Erwerb einer 60-prozentigen Beteiligung an einem neu gegründeten Unternehmen unterzeichnet, das das Mobilfunk- und Festnetz des italienischen Telekommunikationsbetreibers Wind Tre übernehmen und verwalten wird. Das neue Unternehmen wird Dienste für Wind Tre und andere italienische Mobilfunkbetreiber bereitstellen und "damit einen wesentlichen Teil der nationalen digitalen Infrastruktur verwalten".

Der derzeitige Eigentümer von Wind Tre, Ck Hutchison, wird zusammen mit Eqt zusammenarbeiten und einen Anteil von 40 Prozent an dem mit 3,4 Mrd. Euro bewerteten Unternehmen halten. Eqt Infrastructure will in das Netzwerk des Unternehmens investieren und innovative Wachstumsmöglichkeiten suchen, hieß es in einer Presseaussendung.

"Das italienische Mobilfunknetz wird in den kommenden Jahren Investitionen und einen stärkeren Ausbau benötigen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden", erklärte der Käufer. In Italien sind andauernde Preiskämpfe zwischen Vodafone Italien, Iliad, Telecom Italia und Wind Tre um die Mobilfunkkunden im Gange.