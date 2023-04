Schwedische Notenbank hebt Leitzins weiter an

Die schwedische Notenbank bleibt auf Zinsanhebungskurs. Wie die Reichsbank am Mittwoch in Stockholm mitteilte, steigt ihr Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Bankvolkswirte hatten mit dem Schritt überwiegend gerechnet. Die Währungshüter deuteten zudem eine weitere Anhebung um 0,25 Punkte auf einer der beiden nächsten Sitzungen im Juni oder September an.

Die Zinsanhebung fiel im geldpolitischen Ausschuss nicht einstimmig. Zwei Notenbanker sprachen sich für einen kleineren Schritt um 0,25 Punkte aus. Die Reichsbank hat ihre Leitzinsen seit Frühjahr 2022 kräftig angehoben. Grund ist die hohe Inflation, die immer noch klar über dem Notenbankziel von zwei Prozent liegt.