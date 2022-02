Schwächelnde Autoproduktion belastet Japans Industrie

Japans Industrie schrumpft im Jänner wegen pandemiebedingten Produktionsausfällen im Automobilsektor den zweiten Monat in Folge. Die Industrieproduktion ist im Jänner gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gesunken, wie am Montag aus Regierungsdaten hervorging. Im Dezember wurde ein Minus von 1,0 Prozent verzeichnet. Analysten hatten in einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

Die offiziellen Daten zeigten, dass die Produktion von Kraftfahrzeugen im Jänner um 17,2 Prozent gegenüber dem Vormonat einbrach. Der erste Rückgang in der Branche seit vier Monaten zog die Gesamtproduktionszahlen um fast 2,7 Prozentpunkte nach unten. "Die Autoproduktion ging aufgrund einer sich verschärfenden Chip-Knappheit und Lieferengpässen erheblich zurück", sagte Takeshi Minami, Chefökonom des Norinchukin Research Institute. "Das wirkte sich auch auf andere Branchen wie die Stahlindustrie aus, die ebenfalls einen Rückgang verzeichnete."