Schwaches erstes Halbjahr für den Handel

Der Handel kann nur auf den ersten Blick mit der aktuellen Geschäftsentwicklung zufrieden sein: "Bei näherem Hinsehen bleibt angesichts der hohen Preissteigerungen vom Wachstum kaum etwas übrig", so Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in einer Aussendung. Nach den Strompreiserhöhungen bleibe von den zum Teil mageren Gewinnmargen nichts mehr übrig, verdeutlichte der Handelsobmann die aktuelle Situation.

Der gesamte Handel erzielte im Halbjahr - vom Großhandel gibt es nur Zahlen bis Mai - ein Umsatzplus von 14,4 Prozent, wie aus einer Studie des Economica Institutes auf Basis der Daten von Statistik Austria hervorgeht. Doch bereinigt um die steigenden Preise bleibt nur ein Plus von 1,5 Prozent über. Vor allem der Großhandel litt unter stark steigenden Vorleistungskosten.

Der Einzelhandel kann für das Halbjahr zwar ein Umsatzwachstum von 7,6 Prozent verbuchen, aber preisbereinigt bleibt nur ein Plus von 0,2 Prozent. Der Großhandel kann sich zumindest über einen preisbereinigten Umsatzanstieg von 5,4 Prozent freuen. Preiserhöhungen der Hersteller, hohe Energiekosten sowie Liefer- und Logistikschwierigkeiten führten zum Preisanstieg im Großhandel, so Trefelik. Allerdings seien diese Preiserhöhungen noch nicht im Einzelhandel angekommen. Während der Großhandelspreisindex um 22,5 Prozent gestiegen ist, legten die Einzelhandelspreise bisher nur um 7,4 Prozent zu.