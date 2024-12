© APA/APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen home Aktuell Nachrichtenfeed

Beim größten Börsengang des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten kann die Delivery-Hero-Tochter Talabat ihre Eröffnungsgewinne nicht halten. Die Papiere des Essenslieferanten erschienen am Dienstag zwar mit 1,70 Dirham auf den Kurszetteln der Börse Dubai. Das war ein Plus von gut sechs Prozent zum Ausgabepreis von 1,60 Dirham (0,41 Euro). Kurz darauf fielen sie aber auf 1,53 Dirham zurück.