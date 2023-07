Schwache Baukonjunktur belastete RHI Magnesita im H1

Die schwächelnde Bauwirtschaft und damit verbundene Produktionsrückgange unter anderem in der Stahl- und Zementbranche haben den österreichisch-brasilianischen Feuerfestkonzern RHI Magnesita heuer im ersten Halbjahr belastet. Der Vorsteuergewinn sank im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund 22 Prozent auf 111 Mio. Euro, das angepasste operative Ergebnis (EBITA) stieg hingegen um 7 Prozent auf 200 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 9 Prozent auf 1,73 Mrd. Euro.

"Die Baukonjunktur ist weltweit extrem schwach, mit Ausnahme von Indien", sagte RHI-Magnesita-Chef Stefan Borgas am Mittwoch zur APA. Der Umsatz- und EBITA-Anstieg seien auf die "robuste Unternehmensstrategie in Kombination mit Optimierungen in der Preisgestaltung und signifikanten Beiträgen von kürzlich getätigten Akquisitionen" zurückzuführen. Trotz der schwächelnden Nachfrage plant der Feuerfestkonzern derzeit aber keinen Personalabbau. In Europa baue man unter anderem Überstunden und Urlaub ab, sagte Borgas.

Der Konzern hat die Konsolidierung der Feuerfestindustrie genutzt und in den vergangenen 20 Monaten acht Zukäufe getätigt, davon fünf im Jahr 2023. In Indien hat RHI Magnesita mit Dalmia Bharat Refractories und Hi-Tech zwei "strategisch bedeutende Unternehmen" übernommen, die das Angebot ergänzen.

Beim Feuerfestkonzern verschieben sich die Eigentumsverhältnisse. Der Private-Equity-Investor Rhône Capital steigt auf indirektem Weg via der Ignite Luxembourg Holdings Sarl bei RHI Magnesita ein. Das Angebot des Investors an die Aktionäre ist am 21. Juli mit der Annahme von 9,4 Mio. Aktien, das heißt einem Anteil von 19,95 Prozent, abgeschlossen worden. Anvisiert wurde eine Unternehmensbeteiligung von bis zu 29,9 Prozent.