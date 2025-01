Schuhhersteller Dr. Martens kämpft mit schwacher Nachfrage

Erhöhte Kosten und zäh laufende Großhandelsgeschäfte - vor allem in den USA - hatten die Gewinne des Unternehmens monatelang belastet. "Wir haben unsere Kosten weiter im Blick und sind auf dem Weg, unsere angepeilte Reduktion der Lagerbestände für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen", sagte der neu ernannte Vorstandschef Ije Nwokorie. Dr. Martens investiert verstärkt ins Marketing und bietet Rabatte an, um die Nachfrage anzukurbeln. An der Prognose für 2025 hält das Management fest.