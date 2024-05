Schriftsteller Walter Kappacher 85-jährig gestorben

Geboren wurde Kappacher am 24. Oktober 1938 in der Stadt Salzburg. 1967 veröffentlichte er seine ersten Kurzgeschichten in der "Stuttgarter Zeitung". Acht Jahre später erschien sein Buch "Morgen". Später folgten unter anderem die Romane "Rosina", "Silberpfeile" und "Selina oder das andere Leben" sowie die Veröffentlichung der Erzählungen "Die irdische Liebe" und "Wer zuerst lacht". 2006 erhielt er den großen Kunstpreis des Landes Salzburg für Literatur "für sein konsequentes und kontinuierliches künstlerisches Schaffen sowie für seine allgemeinen Verdienste in der Salzburger Literaturszene".