Schott Pharma will knapp 1 Mrd. Euro aus Börsengang erlösen

Der deutsche Spezialglashersteller Schott will seine Pharmasparte Ende September an die Börse bringen. Die Preisspanne liege bei 24,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie, teilte Schott Pharma am Montag in Mainz mit. Dabei sollen rund 34,6 Millionen Aktien aus dem Bestand angeboten werden, was einen Streubesitz von 23 Prozent erwarten lasse. Das Emissionsvolumen dürfte damit bei 849 bis 987 Mio. Euro liegen; die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 3,7 bis circa 4,3 Mrd. Euro.

Die Erlöse aus dem Börsengang fließen der Mitteilung zufolge der Schott AG zu. Der Mutterkonzern, der Mainzer Spezialglashersteller Schott, will Mehrheitseigentümer bleiben. Ihm fließen alle Einnahmen zu, da der Börsengang ausschließlich bestehende Aktien umfasst und keine neuen Anteilsscheine ausgegeben werden.

Die Aktien werden ab dem 19. September angeboten, die Frist endet am 27. September. Als erster Handelstag ist der 28. September geplant. Die Qatar Holding habe sich als Ankerinvestor verpflichtet, Aktien im Gesamtwert von 200 Millionen Euro zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben, vorbehaltlich einer Begrenzung der Beteiligung von auf 4,99 Prozent des Aktienkapitals von Schott Pharma.