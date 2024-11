Scholz bleibt bei Nein zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine

© APA/APA/AFP/DANIEL RAMALHO home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach Berichten über eine US-Erlaubnis für die Ukraine zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland hat Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz die Lieferung von deutschen Taurus-Raketen erneut abgelehnt. "Ich habe sehr klare Gründe, warum ich die Lieferung von Marschflugkörpern Taurus (...) nicht für richtig halte", sagte Scholz am Rande des G20-Gipfels in Rio de Janeiro. Deutschland müsste sich an der Zielsteuerung beteiligen, meinte Scholz.

von APA