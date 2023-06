Schlechtes Wetter belastete Geschäft von H&M

Der schwedische Moderiese H&M hat im Frühling unter dem vergleichsweise kalten Wetter gelitten. Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 57,6 Mrd. schwedische Kronen (5 Mio. Euro), blieb aber in Lokalwährungen unverändert, wie H&M am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem Anstieg um gut 3 Prozent gerechnet.

Zum Vergleich: Die Zara-Mutter Inditex hatte ihren Umsatz in den drei Monaten bis Ende April in Landeswährungen um 15 Prozent und in den folgenden fünf Wochen um 16 Prozent gesteigert.

H&M erklärte die Entwicklung mit vergleichsweise ungünstigem Wetter in mehreren wichtigen Regionen.

Im Juni sei das Geschäft allerdings gut angelaufen. Die H&M-Aktie legte daraufhin um mehr als 6 Prozent zu. Die Analysten von Jefferies verwiesen zudem darauf, dass Anleger wohl Schlimmeres erwartet hätten. Den vollständigen Quartalsbericht will H&M am 29. Juni veröffentlichen.