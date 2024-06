© APA/APA/dpa/Istvan Bajzat home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, starb sie am Samstag im Alter von 92 Jahren in der Schweiz. "Die Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels hat in ihrer Wahlheimat der Schweiz nach kurzer, schwerer Krankheit leise Abschied vom Leben genommen", hieß es am Sonntag.