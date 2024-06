Schauspieler Gerald Pichowetz mit 59 Jahren gestorben

© APA/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT PFARRHOFER home Aktuell Nachrichtenfeed

Schauspieler Gerald Pichowetz ist tot. Entsprechende Informationen der "Kronen Zeitung" (online) bestätigte der APA am Dienstag die Direktion des Gloria Theaters, das Pichowetz leitete. Am 1. August wäre der Publikumsliebling, der als "Fünfer" in der ORF-TV-Serie "Kaisermühlen Blues" größere Bekanntheit erlangt hatte, 60 Jahre alt geworden.

von APA