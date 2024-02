Schallenberg kritisiert Transit-Klage Italiens

© APA/APA/dpa/Peter Kneffel home Aktuell Nachrichtenfeed

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat kritisiert, dass Italien in der Transit-Frage auf EU-Ebene gegen Österreich klagt. "Der Klagsweg ist sicher der falsche Weg", sagte Schallenberg am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an die Adresse des italienischen Verkehrsministers Matteo Salvini. Zugleich betonte er nach einem Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu dem Thema die weitere Dialogbereitschaft Österreichs in dem Konflikt.

von APA