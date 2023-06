SBO hat neuen Vorstand ab 2024

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) bekommt mit 1. Jänner einen neuen Vorstand. Finanzvorstand (CFO) Klaus Mader (53) übernimmt zusätzlich die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden, CEO). Campbell MacPherson (48), derzeit Leiter der SBO-Division Advanced Manufacturing & Services (AMS), wird Chief Operating Officer (COO), teilte SBO am Mittwoch mit. Gerald Grohman, seit 22 Jahren CEO des Unternehmens, hatte Anfang 2023 mitgeteilt, mit Jahresende aufzuhören.

Mader ist seit Herbst 2015 als CFO im Vorstand von SBO. Von 2000 bis 2015 war er in Führungspositionen in der Tyrolit Gruppe, davor in verschiedenen Positionen im Bereich Finanz, Controlling und Steuern, unter anderem bei Wienerberger Baustoffindustrie AG. Der Brite MacPherson ist seit 15 Jahren bei SBO, unter anderem als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften in Großbritannien und Vietnam. Davor war er CEO bei Premier Hytemp sowie in Führungspositionen bei Havelock Europa und Forth Tool & Valve.