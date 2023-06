SBO hat "Praxis Completion Technology" in Dubai übernommen

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat in Dubai zugekauft. Um die Position im Well Completion-Bereich außerhalb Nordamerikas zu stärken wurde die Praxis Completion Technology FZCO übernommen. Das Unternehmen sei führender Anbieter in der Herstellung von Packers, die den Ringraum von der Produktionsleitung isolieren, dadurch eine kontrollierte Produktion ermöglichen und damit die Produktionsrate aus dem Bohrloch erhöhen, so die SBO am Donnerstag.

Das Signing des Kaufvertrages fand heute statt, das Closing ist, vorbehaltlich Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.