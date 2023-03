Saudi Aramco plant neuen Öl- und Petrochemiekomplex in China

Der Ölriese Saudi Aramco plant mit chinesischen Partnern ein milliardenschweres neues Ölraffinerie- und Petrochemieprojekt in China. Das Projekt wird voraussichtlich 83,7 Milliarden Yuan (11,3 Mrd. Euro) kosten, wie der Partner Panjin Xicheng Industrial Group mitteilte. Für den saudischen Staatskonzern Aramco ist es die zweite große Investition in China in der Raffinerie und Petrochemie.

Der Bau in Panjin in der Provinz Liaoning soll im zweiten Quartal beginnen, bis 2026 soll die Anlage voll betriebsbereit sein.

Der Komplex, den das Joint Venture Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) bauen und betreiben wird, soll eine Ölraffinerie mit einer Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag (bpd) und einen Cracker mit einer jährlichen Produktionskapazität von 1,65 Mio. Tonnen Ethylen und 2 Mio. Tonnen Paraxylol beherbergen. Die staatliche Norinco-Gruppe, ein chinesischer Hersteller von Militärausrüstung, hält mit 51 Prozent die Mehrheit an HAPCO, bei Aramco und Panjin Xincheng liegen 30 beziehungsweise 19 Prozent der Anteile.