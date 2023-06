Satelliten-Fusion von Intelsat und SES geplatzt

Die Fusion der Satellitenbetreiber SES und Intelsat kommt nicht zustande. SES bestätigte am Donnerstag den Abbruch der Fusionsgespräche. Intelsat habe sich nicht mit SES und deren Eigentümern über den auf mehr als zehn Milliarden Euro veranschlagten Zusammenschluss einigen können, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die luxemburgische SES hatte Ende März Gespräche mit Intelsat bestätigt. Intelsat hatte erst im vergangenen Jahr ein Insolvenzverfahren überstanden, bei dem die Gläubiger am Unternehmen beteiligt worden waren.

In der Satelliten-Branche ist zurzeit viel Bewegung. Die französische Eutelsat arbeitet seit einem Jahr an der 3,4 Milliarden Dollar (3,1 Mrd. Euro) schweren Übernahme der britischen OneWeb, die Verluste schreibt. Die traditionellen Betreiber von Satellitennetzen müssen sich zugleich gegen Projekte wie Kuiper von Amazon und Starlink von SpaceX behaupten. Experten gehen von einer anziehenden Nachfrage aus. Die Gründe liegen darin, dass die russische Raumfahrt durch die Sanktionen ins Abseits geraten ist, und die Erwartung, dass riesige Satelliten in Zukunft Breitband-Internet aus dem All übertragen werden.

Intelsat wollte sich zu den Gespräche mit SES zunächst nicht äußern. Man sei regelmäßig in strategischen Diskussionen mit möglichen Partnern, kommentierte aber deren Verlauf oder Ausgang nicht.