Sartorius verschreckt mit Gewinnwarnung

Der deutsche Laborausrüster Sartorius hat Anleger mit einer Gewinnwarnung verprellt. Die Aktien fielen am Montag in der Spitze um 15 Prozent auf 302 Euro - der niedrigste Wert seit fast drei Jahren und der höchste Kursverlust seit acht Monaten. Im Sog von Sartorius gaben auch die Aktien von Merck um mehr als fünf Prozent nach - der Pharma- und Technologiekonzern bietet ebenfalls Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung an.

Die bereits von ihnen erwartete Senkung der Ziele von Sartorius sei stärker als befürchtet ausgefallen, erklärten die Analysten der Berenberg Bank. Das Ausmaß der Gewinnwarnung gebe Anlass zur Sorge, hieß es auch von Morgan Stanley. "Der neue Ausblick liegt unter den pessimistischsten Erwartungen des Marktes."

Sartorius senkte am Freitagabend seine Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich und rechnet für das laufende Jahr nun mit einem Rückgang des Umsatzes um rund 10 bis 15 Prozent. Bisher war Sartorius von einer kleinen einstelligen Zuwachsrate ausgegangen. Auch die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) werde mit rund 30 Prozent nicht wie erwartet an das Vorjahresniveau von 33,8 Prozent anknüpfen. Das Unternehmen sprach von einer "anhaltenden allgemeinen schwachen Nachfragedynamik". Die Lager der Kunden aus der Biopharma-Branche seien nach der Coronapandemie voller als gedacht, ihr Abbau dauere daher länger.

An seinen Mittelfristzielen bis 2025 hielt das Göttinger Unternehmen zwar fest. Nach Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley ist das Erreichen dieser Ziele nun aber schwieriger und ungewisser geworden.