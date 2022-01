SAP will US-Fintech kaufen

Der Softwareriese SAP hat das Tempo bei der Verlagerung seines Kerngeschäfts in die Cloud erhöht. Das Rundum-Angebot "Rise with SAP" komme inzwischen auf mehr als 1.300 Kunden, teilte der deutsche Konzern am Donnerstag mit. Zudem will SAP die Mehrheit an dem US-amerikanischen Lieferanten-Fintech Taulia übernehmen.

"Taulia ist eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios", sagte Firmenchef Christian Klein am Donnerstag zu Journalisten. Taulia soll als eigenständiges Unternehmen innerhalb von SAP bestehen bleiben.

Zu den finanziellen Details des Deals wollten sich beide Unternehmen nicht äußern. Finanzchef Luka Mucic sagte allerdings, SAP zahle weniger als eine Milliarde Dollar für rund 95 Prozent an Taulia. Verbleibende Anteilseigner seien die US-Bank JPMorgan sowie Firmenchef Cédric Bru. Unklar ist, wie viel Geld frühere Kapitalgeber wie Trinity Ventures und Matrix Partners in das 2009 gegründete Start-up investiert haben und wie hoch das Fintech bewertet wird. Dem Datenanbieter Crunchbase zufolge hat Taulia in der Vergangenheit mehr als 217 Millionen Dollar eingenommen.

Beziehungen zwischen Taulia und SAP bestehen seit Längerem. Das Unternehmen ist ein SAP-Partner und der frühere SAP-Chef Leo Apotheker ist an Taulia beteiligt und dort als unabhängiger Direktor tätig.

Das vor rund einem Jahr gestartete Programm "Rise with SAP" nimmt Unternehmen an die Hand, um ihnen die Transformation in die Cloud zu erleichtern.