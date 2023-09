SAP will Software-Management-Firma LeanIX kaufen

Der Softwarekonzern SAP will die LeanIX, die Software-Management-Firma mit Sitz in Bonn, übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen zunächst keine Angaben.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die bevorstehende Übernahme berichtet. Nach Informationen des Blatts könnte LeanIX eine Bewertung von knapp 1,2 Mrd. Euro erreichen. Verkäufer sind demnach Investoren rund um die Deutsche Telekom. Deren Risikokapitalsparte Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) hielt 22 Prozent der Anteile.

SAP erhofft sich von der Übernahme, sein Portfolio für Geschäftstransformationen zu stärken. Mit LeanIX können Kunden sich einen Überblick über ihre bestehenden IT-Systeme verschaffen. Das Unternehmen ist bereits seit zehn Jahren Geschäftspartner von SAP.