SAP-Rivale Salesforce baut jede zehnte Stelle ab

Die Kündigungswelle in der US-Technologiebranche rollt weiter. Der US-Softwarekonzern Salesforce kündigte am Mittwoch den Abbau von zehn Prozent der Stellen an. Außerdem würden im Rahmen dieses Sparprogramms einige Standorte geschlossen. Die Kosten hierfür bezifferte der SAP-Rivale auf 1,4 bis 2,1 Mrd. Dollar (1,3 bis 2 Mrd. Euro). Hiervon entfielen 800 Millionen bis eine Milliarde Dollar auf das laufende Quartal.

"Das Umfeld bleibt schwierig und unsere Kunden gehen bei ihren Kaufentscheidungen mit mehr Bedacht vor", schrieb Co-Chef Marc Benioff in einem Mitarbeiter-Brief.