SAP verspricht sich Gewinnschub durch generative KI

Mit der Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in seine Produkte will SAP das Gewinnwachstum beschleunigen. Kunden seien bereit, Preisaufschläge von bis zu 30 Prozent zu zahlen, sagte Christian Klein, der Chef des Walldorfer Konzerns. "Die Kunden sehen immensen Mehrwert. Dies wird zu einem Anstieg der Buchungen und Einnahmen führen." Er kündigte für Herbst die Vorstellung weiterer KI-Funktionen für die diversen Software-Angebote an.

Zu den Cloud-Umsätzen im laufenden Jahr äußerte sich SAP dennoch etwas vorsichtiger. Klein hatte die KI-Technologie zuvor bereits als Wachstumstreiber identifiziert. Daher beteiligte sich das Unternehmen unlängst für eine ungenannte Summe an den Startups Aleph Alpha, Cohere und Anthropic, die sogenannte Generative KI im Stil von ChatGPT entwickeln.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal lieferten allerdings ein gemischtes Bild. Der Konzernumsatz und die Cloud-Erlöse blieben mit rund 7,6 beziehungsweise 3,3 Mrd. Euro hinter den Erwartungen zurück. Der Grund hierfür seien Verzögerungen bei einigen Deals, sagte Klein. Der bereinigte operative Gewinn übertraf mit rund 2,1 Mrd. Euro dagegen die vom Unternehmen veröffentlichten Analystenprognosen von Visible Alpha.

Auf dieser Basis hob Europas größtes Softwarehaus das Gesamtjahresziel für das Betriebsergebnis leicht auf 8,65 bis 8,95 Milliarden Euro an. Bei den Cloud-Umsätzen senkte es jedoch das obere Ende der angepeilten Spanne auf 14,2 von 14,4 Mrd- Euro. SAP-Aktien fielen im Frankfurter Späthandel um 2,7 Prozent.