Sandoz verspricht progressive Dividendenpolitik

Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Generikasparte Sandoz hat ihren künftigen Aktionären eine progressive Dividendenpolitik in Aussicht gestellt. Für das laufende Jahr dürfte Sandoz 20 bis 30 Prozent des um Sonderfaktoren bereinigten Nettogewinns auszahlen, teile der Schweizer Pharmariese am Donnerstag vor einer Sandoz-Investorenveranstaltung in New York mit. Mittelfristig sollen es 30 bis 40 Prozent sein.

Sandoz sei gut positioniert für ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag. Die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) soll zwischen 24 und 26 Prozent liegen und der freie Cashflow soll sich bis 2028 mehr als verdoppeln. Zu den Details des geplanten Spin-offs mit anschließender Notierung an der Schweizer Börse SIX hielt sich Novartis weiterhin bedeckt. Der Konzern bekräftigte, dass die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden soll.