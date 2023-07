Samsung mit Gewinneinbruch - Chip-Geschäft enttäuscht

Verluste in der wichtigen Chip-Sparte haben Samsung im abgelaufenen Quartal die Suppe versalzen. Der Konzerngewinn brach im Zeitraum von April bis Juni um 96 Prozent auf 600 Milliarden Won (etwa 420 Millionen Euro) ein, teilte der südkoreanische Elektronik-Konzern mit. Der Gewinn entsprach damit weitestgehend der Einschätzung der Analysten, die mit 555 Milliarden Won gerechnet hatten.

Im vergangenen Jahr vermeldete das Unternehmen im gleichen Zeitraum noch einen Gewinn von 14,1 Billionen Won (9,8 Milliarden Euro) in seinem vorläufigen Ergebnisbericht. Der Umsatz dürfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 60 Billionen Won (42 Milliarden Euro) gesunken sein, so Samsung in der Erklärung.

Dem Datenanbieter TrendForce zufolge sind die Preise für Speicherchips in den vergangenen Monaten wegen mangelnder Nachfrage um 13 bis 18 Prozent zurückgegangen. Allerdings hat sich die Talfahrt zuletzt verlangsamt, weil Samsung und einige Konkurrenten die Produktion gedrosselt hatten. Als Ausgleich versucht Samsung, vom Hype um ChatGPT & Co zu profitieren und mit Spezialchips für Künstliche Intelligenz (KI) zu punkten. Außerdem bietet sich der Konzern als Auftragsfertiger an.