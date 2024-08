Ryanair senkt Flugprogramm in Berlin um 20 Prozent

© APA/APA/dpa/Thomas Banneyer home Aktuell Nachrichtenfeed

Der irische Billigflieger Ryanair streicht ein Fünftel seines Flugangebots in Berlin wegen hoher Standortkosten. "In einer Zeit, in der Berlin eigentlich wachsen sollte, bleibt Ryanair keine andere Wahl, als die Kapazität aufgrund dieser horrenden Flugkosten um 20 Prozent zu reduzieren", sagte Ryanair-Chef Eddie Wilson in Berlin. Deshalb werde die Zahl der am BER-Airport stationierten Ryanair Flugzeuge von neun auf sieben reduziert.

von APA