Ryanair will nachhaltiges Flugbenzin auch bei Shell kaufen

Der irische Billigflieger Ryanair hat mit dem Mineralölkonzern Shell eine Liefervereinbarung über sogenanntes nachhaltiges Kerosin abgeschlossen. Vereinbart sei eine Menge von 360.000 Tonnen Sustainable Aviation Fuel (SAF) von 2025 bis 2030. Ähnliche Abnahmezusagen hat Ryanair bereits mit dem finnischen Biosprit-Produzenten Neste und dem österreichischen Ölkonzern OMV abgeschlossen.

Die Airline müsse aber noch mehr Partnerschaften zur Belieferung mit dem CO2-armen Treibstoff abschließen, um ihr Ziel zu erreichen, bis 2030 jeden achten Flug vollständig mit SAF im Tank zu absolvieren. "Das schaffen wir nicht ohne eine dramatische Revolution der Produktion von SAF und dessen Verfügbarkeit an unseren Flughäfen", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Donnerstag in Dublin. SAF ist der wichtigste Hebel für klimaschonendes Fliegen und das Erreichen der bis 2050 von der Luftfahrt angestrebten Klimaneutralität. Die Produktion steckt aber noch in den Kinderschuhen, der Treibstoff ist drei bis fünf Mal so teuer wie fossiles Kerosin.