RWE schnitt im ersten Halbjahr besser ab als gedacht

Der Ergebnisrückgang beim deutschen Energiekonzern RWE, der in Kärnten maßgeblich am Landesversorger Kelag beteiligt ist, ist im ersten Halbjahr nicht ganz so stark ausgefallen wie erwartet. Dank des Ausbaus der Erneuerbaren Energien steigerte RWE zwar den operativen Gewinn im Geschäft mit Solar- und Wind an Land und auf See. Im Energiehandel und flexiblen Erzeugung musste RWE jedoch einen Ergebnisrückgang einstecken.

von APA