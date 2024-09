Rüstungszulieferer Renk will durch Übernahmen wachsen.

© APA/APA/dpa/Stefan Puchner home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Panzergetriebe-Hersteller Renk plant in den kommenden Jahren mit Unternehmenszukäufen. Der Fokus liege dabei auf dem Verteidigungsbereich und einem an lokale Gegebenheiten angepassten Ansatz, teilte der Rüstungszulieferer am Dienstag in München mit. Renk bestätigte das Ziel, mittelfristig jährlich 15 Prozent zu wachsen. Verglichen mit der angestrebten Zielmarke für dieses Jahr soll sich der Umsatz so in den kommenden Jahren auf 2 Mrd. Euro verdoppeln.

von APA