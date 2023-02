Russland-Ausstieg dürfte Citigroup 190 Mio Dollar kosten

Die US-Großbank Citigroup rechnet mit Kosten in Höhe von 190 Millionen Dollar (180 Mio. Euro) für die Abwicklung ihrer Aktivitäten in Russland. Die Belastungen durch die Abwicklung des Geschäfts mit Privatkunden und institutionellen Kunden würden bis 2024 anfallen, teilte das Unternehmen am Montag in einer behördlichen Mitteilung mit.

Citi, die größte US-Bank in Russland, hatte vor fast zwei Jahren angekündigt, dass sie im Rahmen des Rückzugs aus einigen Überseemärkten auch das Privatkundengeschäft in Russland aufgeben werde. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine weitete das Unternehmen die Rückzugspläne auf das lokale Firmenkundengeschäft aus und bezifferte die erwarteten Abschreibungen auf rund 170 Mio. Dollar.