Rumänische Hidroelectrica geht an die Börse

Der rumänische Stromerzeuger Hidroelectrica wird bei seinem Börsengang mit fast neun Milliarden Euro bewertet. Die angebotenen Aktien des Betreibers von 182 Wasserkraftwerken mit einer Kapazität von 6,3 Gigawatt wurden zu 104 rumänischen Lei (21 Euro) zugeteilt, in der Mitte der Preisspanne, die von 94 bis 112 Lei reichte. Energieminister Sebastian Burduja sprach von einem "historischen Erfolg".

Man habe auf diesen Schritt seit mehr als zehn Jahren gewartet. Es sei der größte Börsengang an der Bukarester Börse überhaupt. Der Staat behält 80 Prozent am größten Energieerzeuger des Landes. Die Europäische Union (EU) hatte den Börsengang im Gegenzug für die Freigabe von Mitteln aus dem Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise verlangt.

Platziert wurde unter anderem das komplette Aktienpaket von Fondul Proprietatea, einem von dem US-Vermögensverwalter Franklin Templeton verwalteten Fonds. Investoren goutierten vor allem die hohen operativen Margen von 64 Prozent von Hidroelectrica. Das ist gut das Doppelte der 30 Prozent, auf die der österreichische Kraftwerksbetreiber Verbund kommt, mit dem das rumänische Unternehmen gerne verglichen wird. Die Aktien von Hidroelectrica sollen am kommenden Mittwoch (12. Juli) erstmals in Bukarest gehandelt werden.

Hidroelectrica war einer der Hoffnungsträger, mit dem Banker eine Erholung des lange brachliegenden Marktes für Neuemissionen in Europa verbinden. Am Mittwoch endet auch die Zeichnungsfrist für Thyssenkrupp Nucera, die Wasserstoff-Tochter des Essener Industriekonzerns. Investmentbanker hatten bereits am Montag einen Ausgabepreis von 20 Euro in Aussicht gestellt, der ebenfalls etwa in der Mitte der Zeichnungsspanne (19 bis 21,50 Euro) liegt. Auch der britische Zahlungsdienstleister CAB Payments will noch in dieser Woche den Ausgabepreis seiner Aktien festlegen.