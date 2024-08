Rückgang des Gesamtexportvolumens dämpft Japans Wirtschaftserholung

© APA/APA/dpa/Bernd Wüstneck home Aktuell Nachrichtenfeed

Japans Exporte sind im Juli wegen eines Rückgangs des Gesamtexportvolumens langsamer gewachsen als erwartet. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,3 Prozent, wie das Finanzministerium mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 11,4 Prozent gerechnet. Es war der achte Anstieg in Folge, allerdings verlangsamte sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Juni, als ein Plus von 5,4 Prozent verzeichnet wurde.

von APA