Rosenbauer und Miba entwickeln Batterien für Sondereinsatzfahrzeuge

© APA/AFP/JOEL SAGET home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Feuerwehrausstatter Rosenbauer mit Sitz in Leonding (Bezirk Linz-Land) und der Batteriesystemspezialist aus dem Technologiekonzern Miba haben sich zusammengetan, um im Miba-Werk in Bad Leonfelden leistungsstarke Batterien für elektrische Sondereinsatzfahrzeuge zu entwickeln und zu produzieren. Das berichtete Rosenbauer in einer Presseaussendung am Dienstag.

von APA