Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein kräftiges Wachstum im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnet und sieht sich gut unterwegs, um den Turnaround zu schaffen. Operativ ist das Unternehmen im Plus, das Periodenergebnis sei nur mehr wegen Sondereffekten negativ, teilte Rosenbauer am Freitag mit. Umsatz und Beschäftigte legten deutlich zu, auch die Auftragsbücher sind gut gefüllt.