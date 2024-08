Rosenbauer machte im 1. Halbjahr mehr Umsatz

© APA/APA/Foto Wagner Linz/Foto Wagner Linz home Aktuell Nachrichtenfeed

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat im ersten Halbjahr erneut ein Umsatzplus verbucht und seinen Verlust verringert. In den ersten sechs Monaten 2024 kletterte der Umsatz um 16,1 Prozent auf 534,6 Mio. Euro, unter dem Strich blieb ein Minus von 5,2 Mio. Euro, nach 11,6 Mio. in der Vorjahresperiode. Preiserhöhungen und mehr Fahrzeugauslieferungen hätten sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

von APA