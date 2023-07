Roche verklagt Biogen in den USA wegen Biosimilar

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat zusammen mit zwei Tochterfirmen in den USA eine Klage gegen das Biotechunternehmen Biogen eingereicht. Roche sowie Genentech und Chugai Pharmaceutical beschuldigen den US-Konkurrenten, bei einem geplanten Biosimilar des Roche-Medikaments Actemra mehrere ihrer US-Patente verletzt zu haben. Biogen wollte sich dazu am Freitag nicht äußern. Die Klage wurde beim Bundesbezirksgericht in Massachusetts eingereicht.

Roche erzielte im vergangenen Jahr mit dem zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und weiteren Krankheiten eingesetzten Medikament Actemra weltweit einen Umsatz von 2,7 Milliarden Franken (2,80 Mrd. Euro). Die Verkäufe waren allerdings gegenüber 2021 um 22 Prozent gesunken, insbesondere weil die Nachfrage nach dem Medikament zur Behandlung von Covid-19 zurückgegangen war.